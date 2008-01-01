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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 22 ноября

  Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над севером Сибири. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-3. Ветер северо-западный, 5-10м/с, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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