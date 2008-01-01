

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 22 ноября



Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над севером Сибири. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-3. Ветер северо-западный, 5-10м/с, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



