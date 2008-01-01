

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 22 ноября



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков, северо-западный ветер в порывах достигает 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,4..+0,4 градуса, Северном -0,7..-0,1 градуса, Северо-восточном -0,8..0 градусов, Восточном -0,4..+0,2 градуса, Юго-восточном -0,2..+0,1 градуса, Южном -1,1..0 градусов, Юго-западном -1,1..-0,5 градуса, Западном -1,7..+0,1 градуса, Северо-западном -0,7..-0,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -0,9.. -0,7 градуса, порывы ветра до 14м/с, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,3..-0,7 градуса, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



