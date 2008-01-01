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Природа борется с пожарами в Калифорнии

ИА "Метеоновости" / 13:35 Четверг, 22 ноября

  Впервые после сухого периода в Калифорнии прошли дожди, оказав неоценимую помощь в борьбе с пожарами, бушующими несколько недель. Дожди замедлили распространение огня и возможно позволят ликвидировать возгорания.

В штате Калифорния объявлен недавно режим крупного стихийного бедствия из-за бушующих лесных пожаров. На севере штата полностью выгорел город Парадайс, пламя подошло к знаменитому курорту Малибу. Есть погибшие. Эвакуировано более 150 тысяч местных жителей.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют обильные дожди, что в свою очередь может спровоцировать в некоторых населенных пунктах угрозу паводка и селей. Риск селей крайне высок, так как в регионе крайне мало растительности, которая могла бы сдерживать потоки. Дожди рассеют дым, но также прибьют к земле пепел. Обильные осадки могут осложнить поисково-спасательные работы. / meteonovosti.ru /
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