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Новости погоды

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Морозная погода со снегом на Урале

ИА "Метеоновости" / 13:16 Четверг, 22 ноября

  На Урале устанавливается холодная погода с температурой ниже климатической нормы. 23 ноября волновой циклон, который "ныряет" на Урал с территории Архангельской области, принесет снегопады, в горах Свердловской области до сильных. Ветер окрепнет в порывах до 15 м/с. На севере Свердловской области первые тридцатиградусные морозы, днем до -30 градусов. Это уже настоящая зима: снежная и морозная! В Пермском крае погода мягче, в течение ближайших суток -12..-17 градусов, правда, на севере до -22 градусов, но зато на юге края до -7. Подмораживает и на Южном Урале. Днем в Курганской области около -10 градусов, в Челябинской области около -5 градусов. В субботу станет еще холоднее. Понижение температуры в Уральском регионе будет сопровождаться снегом и метелью, что усилит ощущение дискомфорта. / meteonovosti.ru /
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