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На севере Хабаровского края рекорд по осадкам



ИА "Метеоновости" / 12:56 Четверг, 22 ноября



Циклон у побережья Магаданской области несколько дней определяет снежную погоду и в соседних северных районах Хабаровского края. В Охотске 21 ноября выпало 13 мм осадков, что стало новым рекордом дня. Предыдущий раз самые большие осадки в эти сутки выпадали в 1950 году, 11,2 мм. А в Магаданской области выпало местами до 19 мм осадков в виде снега. Снег будет идти на побережье области и севере Хабаровского края, хотя циклон теряет свою силу. 22 и 23 ноября в Магаданской области сильный снег, метель, на побережье ветер 16-21 м/с, лавиноопасно. В северных районах Хабаровского края снег и поземок, 23 и 24 ноября на побережье ветер 10-15 м/с, 25 ноября осадки прекратятся, но ветер будет усиливаться до 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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