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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:54 Четверг, 22 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, северо-западный ветер в порывах достигает 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,4..-1,1 градуса, Северном -1,2..-0,4 градуса, Северо-восточном -1,3..-0,4 градуса, Восточном -1,1..-0,4 градуса, Юго-восточном -0,8..-0,3 градуса, Южном -1,3..-0,3 градуса, Юго-западном -1,3..-0,7 градуса, Западном -1,3..-0,5 градуса, Северо-западном -1,0..-0,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,4.. -1,1 градуса, порывы ветра до 14м/с, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2,0..-1,1 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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