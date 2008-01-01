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Усиление морозов в Приморском крае



ИА "Метеоновости" / 12:45 Четверг, 22 ноября



Циклон об берегов Японии обходит континентальную часть Дальнего Востока по островной территории, усиливая распространение холодного воздуха из Якутии. На юге Приморского края температура уже понизилась. Днем 21 ноября подмораживало до -5 градусов. Ночной мороз усиливался почти до -10 градусов. Такая погода для южных районов Приморского края считается холоднее привычной на 3-4 градуса. В последние три дня (19-21 ноября) на побережье было ветрено, порывы во Владивостоке достигали 14-18 м/с. Прохладная погода сохранится в южных районах Приморского края до 23 ноября. Ночная температура ожидается в пределах -12..-17 градусов, в горных районах до -27 градусов, на юго-востоке и побережью -8..-13 градусов, днем -2..-7 градусов, на севере до -16 градусов. 24 и 25 ноября начнется постепенное повышение температуры. К концу недели ночной мороз ослабеет до -3:-8 градусов, днем при погоде без осадков температура будет повышаться до +2..+7 градусов. Прямо весна! / meteonovosti.ru /



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