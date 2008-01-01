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Какие области Европейской территории без снега



ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 22 ноября



В последней декаде ноября, как правило, на севере Центрального района устанавливается снежный покров, который не тает до весны. Но в этом году, хотя и установилась слабо морозная погода, но осадков за счет преобладающего влияния антициклонов было маловато. В Москве за прошедшие дни ноября выпало всего 13 мм осадков при месячной норме 58 мм. Образовавшийся недавно снежный покров в пределах Москвы и области быстро сошел. Также и большинство областей Центральной России пока без снега. Высота его местами совсем незначительная, 1-2 см. В Тверской (Вышний Волочек) и Брянской (Унеча) областях местами удержался снег высотой до 4 см. Северо-восточнее Москвы снега больше, в Кировской области и Чувашии местами 5-8 см, в Удмуртии до 13 см. А вот в Пермском крае уже настоящий зимний пейзаж. В Перми снега нападало 18 см, на севере края до 30 см. На востоке и севере Коми почти полуметровые сугробы. Но, не везде на севере Европейской территории снега так много. Снегопады, сопровождаемые потеплениями, свели на нет усилия циклонов. Так, в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком а.о. снега совсем немного, 5-10 см, местами до 15 см. / meteonovosti.ru /



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