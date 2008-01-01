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В Москве в выходные типичная предзимняя погода



ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 22 ноября



циклон с центром над севером Западной Сибири. Ветер сменит направление на западное и станет слабее, что сделает погоду более комфортной.



В последний день рабочей недели столичный регион останется в зоне больших градиентов атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура ночью в Москве -2..-4 градуса, по области -2..-7 градусов, днем в городе -1..+1 градус, по области от -4 до +1 градуса. Ветер северо-западный 6-11м/с, местами порывы до 15 м/с. При таком ветре эффективная температура воздуха достигает -7 градусов. Поэтому одеваться следует уже по-зимнему!



В субботу и воскресенье, несмотря на понижение атмосферного давления, погода не изменится. При редких прояснениях в облаках местами станет приниматься небольшой снег. Не исключено, что в воскресенье в столичном пейзаже появится больше белой краски! Минимальная температура в Москве -2..-4 градусов, по области -2..-7 градусов, днем температура будет повышаться до -1..+1 градуса. Средняя суточная температура воздуха останется выше нормы на 1-1,5 градуса.



В последние выходные сезона еще вполне можно побродить в парках города и лесах Подмосковья, любуясь последними красками осени. А на мелких водоемах, которые оказались подо льдом, можно заняться и зимними видами спорта (катание на коньках), но осторожно! / meteonovosti.ru /



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