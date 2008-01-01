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Новости погоды

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На Европейской территории ветреная погода

ИА "Метеоновости" / 10:35 Четверг, 22 ноября

  В центральных областях, в том числе и в Москве в ночь на 22 ноября усилился ветер. В районе Новой Москвы, во Внуково он достигал 15 м/с. Но особенно ветрено было на севере Европейской территории. В Архангельской области ветер усиливался до 24 м/с. В Ненецком округе на полуострове Канин ветер был почти штормовым, до 28 м/с, на побережье Мурманской области до 31 м/с (Святой Нос). За счет перепадов давления и усиления влияния антициклона на Черноморском побережье в районе Новороссийска ветер "окреп" до 23 м/с.

Ветреная ситуация сохранится сегодня и завтра на крайнем севере и юге Европейской территории. В Астраханской и Волгоградской областях 23 и 24 ноября ожидается ветер в порывах 18-20 м/с. Влияние многоцентрового циклона будет сказываться на районах Поволжья. Там пройдет снег, и тоже будет усиливаться ветер до 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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