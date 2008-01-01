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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:48 Четверг, 22 ноября



Началась последняя декада осени, Предзимье. А температура воздуха в столичном регионе никак не приблизится к климатической норме. Да и осадков в регионе совсем мало. Зима в этом году задерживается. Согласно климатической норме, среднесуточная температура воздуха 22 ноября -2,3 градуса. Но далеко не в каждом году погодные условия соответствуют календарю. Например, в 1946 году трещали морозы, характерные для января. Под утро воздух в столице остыл до -22,8 градуса. А в 1996 году было очень тепло, как в октябре. Термометры показали +9 градусов. Сильные осадки выпали в столице в 1886 году, количество небесной влаги составило 21,4 мм - чуть более трети месячной нормы. В 1990 году наблюдалось очень редкое для этого времени года явление - зимняя гроза. А в 1966 году над Москвой сгущался туман.



В прошлом, 2017 году температура воздуха была выше нормы. Ночью термометры показали -0,5 градуса, днем было не намного теплее, -0,4 градуса. Прошел слабый снег.



Сегодня днем при облачной погоде местами ожидается небольшой снег, термометры покажут от -1 до +1 градуса, местами ветер в порывах будет усиливаться до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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