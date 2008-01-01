Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
22 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:46 Четверг, 22 ноября

  Под влиянием атмосферного фронта циклона, центр которого сегодня днем расположится в районе Удмуртии, ожидается облачная погода, местами с небольшим снегом. Максимальная температура воздуха в столице составит -1..+1 градус, в Подмосковье -4..+1. Причем свое максимальное значение температура достигнет в вечерние часы. Ветер северо-западного направления 6-11, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст, относительная влажность воздуха 70-75%.

Такие погодные условия в столичном регионе не должны вызвать заметных метеопатических реакций. Лишь довольно высокая влажность воздуха может обострить хронические заболеваниям бронхов и легких, суставов и позвоночника. Дополнительным неблагоприятным нагрузочным фактором станет порывистый ветер. Даже у здоровых людей в ветреную погоду нарушается сон, снижается работоспособность и концентрация внимания. А у людей с нервными расстройствами самочувствие может ухудшиться вплоть до депрессивного. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Чт.
22 ноя.
+1
Пт.
23 ноя.
-1
Сб.
24 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Келимане		 -39
Верхоянск

некомфортное место: Мезень
комфортное место: Бендер-Махшехр

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100