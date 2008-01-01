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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:46 Четверг, 22 ноября



Под влиянием атмосферного фронта циклона, центр которого сегодня днем расположится в районе Удмуртии, ожидается облачная погода, местами с небольшим снегом. Максимальная температура воздуха в столице составит -1..+1 градус, в Подмосковье -4..+1. Причем свое максимальное значение температура достигнет в вечерние часы. Ветер северо-западного направления 6-11, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст, относительная влажность воздуха 70-75%.



Такие погодные условия в столичном регионе не должны вызвать заметных метеопатических реакций. Лишь довольно высокая влажность воздуха может обострить хронические заболеваниям бронхов и легких, суставов и позвоночника. Дополнительным неблагоприятным нагрузочным фактором станет порывистый ветер. Даже у здоровых людей в ветреную погоду нарушается сон, снижается работоспособность и концентрация внимания. А у людей с нервными расстройствами самочувствие может ухудшиться вплоть до депрессивного. / meteonovosti.ru /



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