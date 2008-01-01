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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 21 ноября



Погоду в столичной области будет определять юго-восточная периферия антициклона с центром над севером Балтики. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..-3 градусов, по области -1..-6. Ветер северо-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /



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