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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:21 Среда, 21 ноября



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном



+0,3..+1,0 градусов, Северном -0,1..+0,8 градуса, Северо-восточном -0,3..+0,8 градуса, Восточном 0..+0,5 градуса, Юго-восточном +0,2..+0,8 градуса, Южном -0,1..+0,9 градуса, Юго-западном -0,2..+0,6 градуса, Западном -0,5..+0,6 градуса, Северо-западном -0,1..+0,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -0,1.. -0,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 0..-0,6 градуса, местами порывы до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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