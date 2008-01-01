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Новости погоды

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Сильные осадки на юге ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 21 ноября

  В минувший день, 20 ноября, на юге ЕТР сохранялся повышенный фон атмосферного давления, но влияние на погоду оказывали атмосферные фронты. На севере Ростовской области прошел сильный снег, выпало до 16 мм небесной влаги, на черноморском побережье Краснодарского края прошел сильный дождь, выпало до 24 мм осадков. Сильные дожди отмечались и в Ставропольском крае, количество выпавших осадков составило 22 мм.

22 ноября атмосферное давление на юге ЕТР начнет расти - скажется влияние барического гребня с северо-запада. Существенных осадков не ожидается, лишь в горах Адыгеи местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На побережье ветер будет усиливаться до 20-23 м/с, ночью термометры покажут -2..-7 градусов, при прояснениях -9..-14, на черноморском побережье +2 ..+7, днем воздух прогреется до -4..+1 градуса, по югу до +7, на черноморском побережье +5..+10, местами до +15 градусов. / meteonovosti.ru /
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