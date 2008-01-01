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На севере ЕТР бушуют ветра



ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 21 ноября



Северные регионы ЕТР оказались в тыловой части циклона, кружащего над Ямалом. Атмосферный фронт вытянулся вдоль побережья от Салехарда до Кандалакши. В Ненецком округе выпал сильный снег, количество осадков составило 13 мм, наблюдалась сильная метель при резком порывистом ветре. В отдельных районах ветер в порывах усиливался до 30 м/с.



22 ноября Ненецкий округ останется в циклоне. Ожидается снег различной интенсивности, метель. Ночью и утром местами туман. В отдельных районах порывы 17-22 м/с, на Канинском полуострове ветер 13-18 м/с, порывы 23-28 м/с, температура воздуха в течение суток -8..-13 градусов, при прояснениях -15..-20, на западе округа -2..-7. / meteonovosti.ru /



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