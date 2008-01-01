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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:40 Среда, 21 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,1..+0,8 градуса, Северном -0,4..+0,2 градуса, Северо-восточном -0,5..+0,5 градуса, Восточном -0,5..+0,2 градуса, Юго-восточном 0..+0,4 градуса, Южном -0,2..+0,6 градуса, Юго-западном -0,4..+0,1 градуса, Западном -0,8..+0,3 градуса, Северо-западном -0,3..-0,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -0,8.. -0,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,4..-0,3 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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