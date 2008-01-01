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Снегопады и метели на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 12:20 Среда, 21 ноября



На Дальнем Востоке погодой управляют циклонические вихри. Один кружит над Беринговым морем, другой расположился над Магаданской областью. Именно эти вихри и определили непогоду во многих областях Дальнего Востока. 20 ноября на побережье Магаданской области прошел сильный снег, выпало до 13 мм осадков, при порывистом ветре мели метели, ветер в порывах усиливался до 21 м/с. Сильный снег выпал на севере Сахалина, выпало до 13 мм небесной влаги. На Чукотке при ветре до 25 м/с разыгралась метель.



22 ноября циклонические вихри углубятся. Один будет хозяйничать в Магаданской области, другой продолжает хозяйничать на Камчатке. На Камчатке пройдет снег, местами сильный, на побережье ветер в порывах до 18-23 м/с, метель, температура воздуха на юге +3..-2 градуса, при облачности до -10, на севере -2..-7, при прояснениях -12..-17 градусов. В Магаданской области пройдет снег от небольшого до умеренного, местами сильный, на перевалах порывы ветра достигнут 16-21 м/с, разыграется метель, термометры покажут -15..-20 градусов в континентальных районах, на охотском побережье +2..-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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