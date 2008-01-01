Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
21 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снегопады и метели на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 12:20 Среда, 21 ноября

  На Дальнем Востоке погодой управляют циклонические вихри. Один кружит над Беринговым морем, другой расположился над Магаданской областью. Именно эти вихри и определили непогоду во многих областях Дальнего Востока. 20 ноября на побережье Магаданской области прошел сильный снег, выпало до 13 мм осадков, при порывистом ветре мели метели, ветер в порывах усиливался до 21 м/с. Сильный снег выпал на севере Сахалина, выпало до 13 мм небесной влаги. На Чукотке при ветре до 25 м/с разыгралась метель.

22 ноября циклонические вихри углубятся. Один будет хозяйничать в Магаданской области, другой продолжает хозяйничать на Камчатке. На Камчатке пройдет снег, местами сильный, на побережье ветер в порывах до 18-23 м/с, метель, температура воздуха на юге +3..-2 градуса, при облачности до -10, на севере -2..-7, при прояснениях -12..-17 градусов. В Магаданской области пройдет снег от небольшого до умеренного, местами сильный, на перевалах порывы ветра достигнут 16-21 м/с, разыграется метель, термометры покажут -15..-20 градусов в континентальных районах, на охотском побережье +2..-3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-1
Ср.
21 ноя.
0
Чт.
22 ноя.
+1
Пт.
23 ноя.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Кхонкэн		 -39
Кюсюр

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100