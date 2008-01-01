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Циклон хозяйничает на Ямале



ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 21 ноября



Обширный циклон с центром над Ямалом продолжает портить погоду в северных районах Сибири. Больше всего в минувший день, 20 ноября, досталось Ямало-Ненецкому округу. На севере округа выпал сильный снег, количество осадков составило 12 мм. После столь обильного снегопада высота сугробов увеличивается на 11-13 см. При резком порывистом ветре мели метели. Ветер в порывах усиливался до 24 м/с.



22 ноября центр циклона сохранится над Ямалом, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах слабая метель. Ветер ослабеет, порывы его не превысят 12-17 м/с, температура воздуха понизится: ночью -20..-25, при натекании облачности -10..-15, днем -17..-22, местами -7..-12. / meteonovosti.ru /



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