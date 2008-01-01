

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ноябрь в Москве и области скуп на осадки



ИА "Метеоновости" / 11:32 Среда, 21 ноября







На станции ВДНХ выпало всего 11,8 мм, что составляет 20% месячной нормы. По области больше осадков выпало на севере, меньше на востоке, но повсюду ощущается дефицит более 30 мм.



Снега в Москве выпадал, но небольшой и местами, высота его составила всего 1 см. В Подмосковье, в Истре, высота снега 18 ноября составила 2 см. К концу 2 декады ноября от выпавшего снега в столичном регионе не осталось и следа.



За последние 10 лет похожая ситуация с образованием снежного покрова в Москве наблюдалась в 2008 году, когда за первые 2 декады ноября в Москве выпало всего 1 см снега. А в 2010 и 2014 году снега в ноябре не было совсем.



За последнюю декаду осени снег в Москве будет приниматься, но в основном небольшой. И этот месяц войдет в число 10 самых "сухих" ноябрей за последние почти 140 лет. Самый сухой ноябрь был в 1993 году с месячным количеством осадков 4,3 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



