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Новости погоды
Ноябрь в Москве и области скуп на осадки
ИА "Метеоновости" / 11:32 Среда, 21 ноября
Миновали 2 декады ноября, которые в столице оказались на 1-2 градуса теплее многолетних значений. А по осадкам месяц пока далек от нормы.
На станции ВДНХ выпало всего 11,8 мм, что составляет 20% месячной нормы. По области больше осадков выпало на севере, меньше на востоке, но повсюду ощущается дефицит более 30 мм.
Снега в Москве выпадал, но небольшой и местами, высота его составила всего 1 см. В Подмосковье, в Истре, высота снега 18 ноября составила 2 см. К концу 2 декады ноября от выпавшего снега в столичном регионе не осталось и следа.
За последние 10 лет похожая ситуация с образованием снежного покрова в Москве наблюдалась в 2008 году, когда за первые 2 декады ноября в Москве выпало всего 1 см снега. А в 2010 и 2014 году снега в ноябре не было совсем.
За последнюю декаду осени снег в Москве будет приниматься, но в основном небольшой. И этот месяц войдет в число 10 самых "сухих" ноябрей за последние почти 140 лет. Самый сухой ноябрь был в 1993 году с месячным количеством осадков 4,3 мм. / meteonovosti.ru /
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