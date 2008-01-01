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Ураганный ветер бушевал в Мурманской области



ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 21 ноября



Погодные условия на ЕТР резко меняются. Циклонический вихрь, уходящий на восток, уступает место антициклону. Перепады атмосферного давления между этими вихрями очень велики. И ветер в порывах усиливается до штормовых, и даже ураганных скоростей. 20 и ночью 21 ноября в Териберке до 31 м/с, на мысе Святой Нос 34 м/с.



22 ноября циклонический вихрь переместится на юго-восток, оставляя Кольский полуостров в тыловой своей части. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой, на севере умеренный снег, скорость ветра 12-17 м/с, на побережье в порывах до 22-27 м/с, на дорогах образуется гололедица, местами сильная, температура воздуха в течение суток от -3 до +2 градусов, ночью при прояснениях -5..-10. / meteonovosti.ru /



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