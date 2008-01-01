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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:27 Среда, 21 ноября



В столице температура воздуха уже стала отрицательной, в ночные часы подмораживает до -5..-10 градусов, но настоящая зима пока не торопится в Москву. Среднесуточная температура, согласно многолетним значениями, составляет -2,1 градуса. Но погода очень капризна и редко соответствует календарю. Например, далеки 1890 год был морозным, и пополнил копилку ноябрьских температурных минимумов сразу девятью значениями. Под утро 21 ноября воздух в столице остыл до -24,4 градуса - такое и зимой не часто бывает. А в 1963 году было тепло, как в октябре, +9,6 градуса. Но и это не полный список рекордов. В 1993 году над Центральным районом установился антициклон, атмосферное давление повысилось до 1034,6 гПа. В том году всю неделю фиксировались рекорды давления. Но это значение стало максимальным не только для этого дня, но и для всего месяца. В 1923 году в Москве прошли сильные осадки, выпало 16,7 мм небесной влаги.



Сегодня днем при облачной с прояснениями погоде пройдет небольшой снег, термометры покажут -1..+1 градус, скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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