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Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:26 Среда, 21 ноября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 11- 20 ноября была низкой. Небольшие возмущения наблюдались 20 ноября. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 5 ноября зарегистрирована малая геомагнитная буря, а 10 ноября - возмущенные периоды.
По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 21 - 29 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения возможны 26-27 ноября. / meteonovosti.ru /
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