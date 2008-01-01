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21 ноября 2018
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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:05 Среда, 21 ноября

  Предстоящим днём на северо-восточной периферии антициклона, при повышенном фоне атмосферного давления влияние холодного атмосферного фронта скандинавского циклона будет выражено в облачности и в слабом снеге, который будет отмечаться лишь местами (наиболее вероятен в северной половине области и в северных административных округах Москвы) и не образует снежного покрова.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 21 ноября при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит

-1..+1 градус, в Подмосковье -4..+1. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с.

Погоду по влиянию на организм метеочувствительных людей можно охарактеризовать как дискомфортную, с условиями термического дискомфорта, что сказывается на состоянии людей с различной хронической патологией суставов, позвоночника и дыхательных органов. Еще одним стрессовым внешним фактором в этот день может стать неустойчивый геомагнитный фон. Метеопатические реакции в такие дни могут отмечаться и у практически здоровых и молодых людей в виде нарушения сна и снижения работоспособности, быстрой утомляемости, снижения концентрации внимания и др.

Необходимо контролировать артериальное давление, своевременно принимать лекарства, рекомендованные врачом, утро начинать с легких, не нагрузочных физических упражнений, вместо кофе лучше выпить витаминный чай (из шиповника, пустырника с валерианой, или любой травяной чай).

Геомагнитный фон 21 ноября будет неустойчивым. / meteonovosti.ru /
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