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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 20 ноября
Погоду в столичной области будет определять юго-восточная периферия антициклона с центром над Северным морем. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -3..-5 градусов, по области -3..-6. Ветер северо-западный, 4-9м/с, местами гололедица. / meteonovosti.ru /
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