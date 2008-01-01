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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 20 ноября

  Погоду в столичной области будет определять юго-восточная периферия антициклона с центром над Северным морем. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -3..-5 градусов, по области -3..-6. Ветер северо-западный, 4-9м/с, местами гололедица. / meteonovosti.ru /
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Мунду		 -47
Хабардино

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