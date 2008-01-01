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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 20 ноября

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3..-4 градуса, Северном -4..-5 градусов, Северо-восточном -4..-5 градусов, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -3..-4 градуса, Южном -4 градуса, Юго-западном -4..-5 градусов, Западном -4..-5 градусов, Северо-западном -4..-5 градусов.

В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха -5 градусов, на территории Новой Москвы облачно, без осадков, температура воздуха -3..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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15:00
местное
-4
Ср.
21 ноя.
0
Чт.
22 ноя.
+1
Пт.
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-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Мунду		 -47
Хабардино

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Мултан

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