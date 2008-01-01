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Новости погоды

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На Ямале метут метели

ИА "Метеоновости" / 13:24 Вторник, 20 ноября

  Обширный циклонический вихрь с центром над севером Ямала определяет погоду на большей части территории Сибири. Именно с этим вихрем в минувший день, 19 ноября, были связаны сильные снегопады на Таймыре, дотянулись атмосферные фронты циклона до Омской области и даже до Урала, где прошли сильные снегопады. Выпал снег и на Ямале. Но здесь атмосферные фронты решили проявить себя: ветер в порывах достигал штормовой силы, 29 м/с. При резком порывистом ветре поднималась метель.

21 ноября циклонический вихрь продолжит кружить на севере Сибири, центр его немного переместится на юг. В Ямало-Ненецком округе пройдет снег. При порывистом ветре разыграются метели. Ветер немного ослабеет, порывы его не будут превышать 17-22 м/с, температура воздуха ночью и дне -4..-9 градусов, при прояснении -14..-19. / meteonovosti.ru /
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