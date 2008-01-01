Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
20 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дожди в Испании продолжаются

ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 20 ноября

  Обширный циклонический вихрь никак не оставляет в покое Испанию. Так, начавшиеся в конце прошлой недели дожди стали причиной наводнения в Испании. Затоплены популярные курорты. В домах выбиты стекла. Дороги размыты. Из-за разгула стихии возникли перебои в работе транспорта. Отменены занятия в школах. А вода продолжает прибывать. За прошедшие сутки выпало до 36 мм осадков, отмечался даже мелкий град.

21 ноября циклонический вихрь вновь будет определять погодные условия в Испании. Пройдут кратковременные дожди, ночью термометры покажут +5..+10 градусов, днем +10..+15. И такая погода задержится в регионе до конца недели. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Ср.
21 ноя.
0
Чт.
22 ноя.
+1
Пт.
23 ноя.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Ахмадабад		 -45
Хабардино

некомфортное место: Токтогул
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100