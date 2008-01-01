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Новости погоды
Дожди в Испании продолжаются
ИА "Метеоновости" / 13:11 Вторник, 20 ноября
Обширный циклонический вихрь никак не оставляет в покое Испанию. Так, начавшиеся в конце прошлой недели дожди стали причиной наводнения в Испании. Затоплены популярные курорты. В домах выбиты стекла. Дороги размыты. Из-за разгула стихии возникли перебои в работе транспорта. Отменены занятия в школах. А вода продолжает прибывать. За прошедшие сутки выпало до 36 мм осадков, отмечался даже мелкий град.
21 ноября циклонический вихрь вновь будет определять погодные условия в Испании. Пройдут кратковременные дожди, ночью термометры покажут +5..+10 градусов, днем +10..+15. И такая погода задержится в регионе до конца недели. / meteonovosti.ru /
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