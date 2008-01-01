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На Европейском юге туманы и гололед



ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 20 ноября



Циклон, который сегодня располагается над Черным морем, охватил своим влиянием на Ростовскую область и запад Краснодарского края. Он выносит не только влажный, но и теплый воздух. Идут осадки в виде мокрого снега и дождя, на Черноморском побережье они сопровождаются грозами, в Ростовской области и Краснодарском крае сформировались довольно густые туманы, при которых видимость не превышает 500 м, наблюдается гололед.



21 ноября южные районы ЕТР будут находиться в барическом гребне. Но и атмосферные фронты внесут в погоду коррективы. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки, в отдельных районах сгустится туман, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха понизится. Ночью -5..+1, при прояснениях до -8, Днем -3..+3, по югу до +7, в районе Сочи +10..+15. / meteonovosti.ru /



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