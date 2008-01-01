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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 20 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, лишь в Северо-западном округе местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3 градуса, Северном -3..-5 градусов, Северо-восточном -3..-5 градусов, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -3..-4 градуса, Южном -3..-4 градуса, Юго-западном -4 градуса, Западном -3..-5 градусов, Северо-западном -4 градуса.



В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха -5 градусов, на территории Новой Москвы облачно, местами слабый снег, температура воздуха -3..-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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