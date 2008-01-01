

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Украину накрыла зона интенсивных осадков



ИА "Метеоновости" / 11:35 Вторник, 20 ноября



Южный циклон отметился сильными осадками на Украине, накануне выпало от 10 до 17 мм, в Ишуни 18 мм, Геническе 19 мм, Ангарском перевале до 20, а в Вилково до 33 мм.



Но отличился город Черновцы. 19 ноября здесь выпало рекордное количество осадков 18 мм, тем самым с пьедестал был низвергнут 1954 год, когда налило 13.7 мм.



В середине недели со Скандинавии поведет наступление антициклон. На Украине осадки постепенно сойдут на нет и похолодает. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



