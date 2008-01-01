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Новости погоды
На Европейском cевере снег и метели
ИА "Метеоновости" / 11:24 Вторник, 20 ноября
Север Европейской России не оставляют в покое циклоны, которые с завидным постоянством обеспечивают территорию теплом и осадками. Но они же поддерживают и очень ветреную, почти штормовую погоду.
В понедельник эпицентр ненастья располагался на востоке Ненецкого округа. Здесь сначала лепил сильный снег, выпало до 6 мм осадков, при штормовом ветре до 25 м/с разыгралась метель, со значительным уменьшение горизонтальной видимости. На северо-востоке Коми тоже наблюдался сильный снег, выпало до 7 мм осадков.
В середине недели от Шпицбергена на акваторию Баренцева моря нырнет новый циклон. Северные районы России окажутся в зоне огромных градиентов атмосферного давления: на севере Скандинавии антициклон, а над Архангельской областью - циклон. Такая синоптическая ситуация не способствует ослаблению ветрового режима.
В Ненецком округе порывы ветра будут достигать 23-28 м/с, на крайнем северо-востоке Коми до 23 м/с. На атмосферных фронтах нового циклона пройдут снегопады различной интенсивности, вновь поднимется метель.
В Мурманской области сохранится сырая и очень ветреная погода: мокрый снег при ветре на побережье до 23 м/с. При температуре воздуха около 0 градусов на дорогах местами сильная гололедица!
Штормовая погода пойдет на спад только в конце рабочей недели. / meteonovosti.ru /
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