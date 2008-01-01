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Новости погоды
Рекордное количество осадков выпало на Диксоне
ИА "Метеоновости" / 11:01 Вторник, 20 ноября
Обширный и глубокий циклон с давлением в центре менее 975 гПа, засыпает снегопадами и заметает метелями при порывистом, а подчас и штормовом ветре арктическое побережье Сибири.
Накануне, 19 ноября, на острове Диксон выпало рекордное для него количество осадков - 5.7 мм, тем самым оставив позади 1954 год со значением 3.4 мм. / meteonovosti.ru /
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