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Молдавию засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 10:44 Вторник, 20 ноября



Южный циклон, с центром над акваторией Черного моря, обрушился сильными снегопадами на Молдавию. Количество выпавших осадков колеблется от 20 до 25 мм, в Фалешты до 29 мм, в Бравичи 39 мм. Сильные осадки сопровождались порывистым, 11-16 м/с, ветром, в Чадыр-Лунга до 20 м/с.



Рекордное количество осадков выпало в столице Молдавии - Кишиневе. За сутки 19 ноября 26 мм, превысив более, чем столетний рекорд, который наблюдался в 1901 году и составлял 24.8 мм. Подросла и высота снежного покрова, сегодня утром в Кишиневе она составляет 8 см.



В среду, с отходом циклона на восток, местами может покружить слабый снег, а к концу рабочей недели осадки и вовсе прекратятся. Температура понизится ночью до -10, днем не выше +3 градусов. / meteonovosti.ru /



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