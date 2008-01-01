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Новости погоды

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На побережье Мурманской области штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 10:21 Вторник, 20 ноября

  Обширный антициклон, раскинувшийся над большей частью Европейской России, служит неодолимой преградой для циклонов, поэтому они вынуждены его огибать по северу. Именно по такому сценарию в последние дни и развиваются синоптические процессы. Атмосферные вихри, зародившиеся в Атлантике, перемещаются по Заполярью со всеми вытекающими последствиями: идут осадки разной интенсивности и продолжительности, которые сопровождаются порывистым ветром, удерживая аномально теплую погоду.

Вот и в ночь на вторник очередной циклон, который сформировался на активном участке фронта, возвестил о своем приближении штормовым ветром, до 26 м/с, в Мурманской области. Сегодня атмосферный вихрь выйдет к побережью области и в предстоящие 3-6 часов с сохранением до конца суток 20 ноября, на севере области и в Кольском заливе ветер усилится до штормового, 22-27 м/с. Такая погода усугубится мокрым снегом и снегом, что спровоцирует ухудшение видимости и сильное волнение. / meteonovosti.ru /
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