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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Вторник, 20 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градуса. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт. ст..

В Москве и области власть над погодой вновь перешла к антициклону, фон атмосферного давления сохраняется повышенным. Но так как антициклон пришел из Скандинавии, то будет прохладно, но в переделах нормы. В целом такая погода благоприятна для большинства людей, но метеозависимые люди будут испытывать дискомфорт из-за повышенного фона атмосферного давления. Ухудшение самочувствия возможно у людей, склонных к гипертонии, и тех, у кого нестабильно собственное артериальное давление. "Скачки" атмосферного давления оказывают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут стать причиной нарушения биологических ритмов. Болезненные реакции можно охарактеризовать как "вегетативные" с повышением артериального давления, тахикардией, появлением неприятных ощущений в области сердца, головными болями и головокружением, тревожными и депрессивными симптомами.

Рекомендуется контролировать артериальное давление, своевременно принимать назначенные врачом лекарства, поддерживать сердечно-сосудистую систему общеукрепляющими, вегетокорригирующими и тонизирующими средствами, стараться соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
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