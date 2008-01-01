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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 19 ноября

  Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона с центром над Скандинавией. При сплошной облачности местами станет приниматься слабый снег/ Температура воздуха в Москве -1..+1 градуса, по области -2+1. Ветер северо-восточный, 2-7м/с, местами условия для гололедицы. / meteonovosti.ru /
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