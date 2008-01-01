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Новости погоды

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Новые рекорды тепла Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:24 Понедельник, 19 ноября

  Атлантические циклоны, зачастившие на Европейский Север, выносят теплый и влажный воздух. Среднесуточная температура превышает многолетние значения на 6-8 градусов. Редкий день обходится без рекордов, вот и минувший не стал исключением. Обновились абсолютные максимумы температуры в Карелии и Архангельской области.

В Кемь-Порту (Карелия) столбик термометра поднялся до отметки +4.8 градуса, что выше предыдущего всего-навсего на 0.1, зафиксированного в 1996 году. В Архангельске +4.4, против 1996 года со значением +4.1 градус. В Койнасе (Архангельская область) 18 ноября теперь новый абсолютный максимум +3.7, в Онеге (Архангельская область) +4.8 градуса. / meteonovosti.ru /
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