|
|
|
Новости погоды
В Белоруссии туманы и гололед
ИА "Метеоновости" / 13:05 Понедельник, 19 ноября
Обширный и мощный антициклон, с центром над Скандинавией, одаривает преимущественно сухой погодой. Белоруссия находится на его южной периферии, но вблизи располагается теплый атмосферный фронт, который и поставляет влажный и теплый воздух. В Бресте наблюдался гололед, диаметром 1 мм. В теплом и влажном воздухе сформировались густые туманы, при которых видимость не превышает 200-500 м. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.