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В Белоруссии туманы и гололед



ИА "Метеоновости" / 13:05 Понедельник, 19 ноября



Обширный и мощный антициклон, с центром над Скандинавией, одаривает преимущественно сухой погодой. Белоруссия находится на его южной периферии, но вблизи располагается теплый атмосферный фронт, который и поставляет влажный и теплый воздух. В Бресте наблюдался гололед, диаметром 1 мм. В теплом и влажном воздухе сформировались густые туманы, при которых видимость не превышает 200-500 м. / meteonovosti.ru /



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