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Дожди заливают Балканы



ИА "Метеоновости" / 12:51 Понедельник, 19 ноября



По южной Европе протянулся атмосферный фронт, на котором периодически возникают мини-циклоны, отличающиеся большой активностью. Именно они неутомимо пополняют копилку осадков в ряде стран.



Накануне сильные дожди прошли в Греции. За прошедшие сутки в AKTION, TRIPOLIS и KASTORIA выпало до 29 мм, во FLORINA до 40 мм, в KERKYRA до 47 мм, а в KALAMATA до 55 мм. Но больше всего осадков, до 84 мм, перепало METHONI.



Не отстает Македония, где количество пролившихся дождей колеблется от 20 до 27 мм, в PRETOR-PGC до 31 мм, в GEVGELIJA до 34 мм, а в BITOLA и вовсе 40 мм.



Дожди разной интенсивности и продолжительности, но не столь сильные отмечались в Албании и Югославии.



Во вторник в Югославии будут продолжаться дожди, в Греции они перейдут в разряд кратковременных. / meteonovosti.ru /



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