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Новости погоды

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Дожди заливают Балканы

ИА "Метеоновости" / 12:51 Понедельник, 19 ноября

  По южной Европе протянулся атмосферный фронт, на котором периодически возникают мини-циклоны, отличающиеся большой активностью. Именно они неутомимо пополняют копилку осадков в ряде стран.

Накануне сильные дожди прошли в Греции. За прошедшие сутки в AKTION, TRIPOLIS и KASTORIA выпало до 29 мм, во FLORINA до 40 мм, в KERKYRA до 47 мм, а в KALAMATA до 55 мм. Но больше всего осадков, до 84 мм, перепало METHONI.

Не отстает Македония, где количество пролившихся дождей колеблется от 20 до 27 мм, в PRETOR-PGC до 31 мм, в GEVGELIJA до 34 мм, а в BITOLA и вовсе 40 мм.

Дожди разной интенсивности и продолжительности, но не столь сильные отмечались в Албании и Югославии.

Во вторник в Югославии будут продолжаться дожди, в Греции они перейдут в разряд кратковременных. / meteonovosti.ru /
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