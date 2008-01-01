

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 19 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь, морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3 градуса, Северном +2..+3 градуса, Юго-восточном +2..+3 градуса, Южном +2..+3 градуса, Юго-западном +2..+3 градуса, Западном +2..+3 градуса, Северо-западном +2..+3 градуса



В Зеленограде слабая морось, температура воздуха +2 градуса, на территории Новой Москвы облачно, слабый дождь, морось, температура воздуха +1..+2 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



