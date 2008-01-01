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Новости погоды
На этой неделе погода в Москве стабильная
ИА "Метеоновости" / 12:00 Понедельник, 19 ноября
Вторая половина ноября - предзимье, но погода в столичной области еще осенняя, хотя в отдельные дни небольшой снежок пробует задержаться на полях Подмосковья.
На рабочей неделе погода в Москве и области будет довольно устойчивой. Не ожидается резких колебаний атмосферного давления, и температуры воздуха от суток к суткам. Средняя суточное ее значение будет близко к климатической норме, которая для этих чисел ноября составляет около -2 градусов. В утренние часы при облачности с прояснениями воздух в Москве будет остывать до -2..-4 градусов, по области до -7. А днем в Москве -1..+1, по области до -4 градусов.
Стабильность погоде придаст мощный антициклон с центром над Скандинавией. В течение всей недели будет преобладать северо-западный ветер, который поддержит сырую "оттепельную" погоду.
В четверг день обещает быть довольно ветреным, столичная область окажется в зоне значительных градиентов атмосферного давления. Поэтому даже при нулевой температуре воздуха будет холодно.
В ночные и утренние часы в Москве и области возможна гололедица, что в преддверии зимы вполне закономерно! А образование устойчивого снежного покрова в столице и Подмосковье на этой неделе не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
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