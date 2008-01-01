Новости погоды
Вокруг Байкала грядут морозы
ИА "Метеоновости" / 11:36 Понедельник, 19 ноября
Антициклон, чей центр располагается над югом Красноярского края, своим гребнем прокладывает путь на восток. И первой его холодное дыхание ощутит на себе Иркутская область. Во вторник в ранние утренние часы воздух остынет до -20..-25, при прояснениях до -35, а на северо-востоке морозы еще крепче -32..-37, местами до -42 градусов.
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По мере усиления антициклона, волна холода в середине недели доберется до севера Забайкальского края, юго-запада, центра и севера Бурятии, где морозы окрепнут до -35..-36 градусов. / meteonovosti.ru /