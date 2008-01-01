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Новости погоды

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На побережье Чукотки сильный ветер и метели

ИА "Метеоновости" / 11:09 Понедельник, 19 ноября

  В то время, как запад Чукотки остается в поле повышенного давления, которое формирует гребень арктического антициклона, погода морозная, воздух местами остывает до -28..-33, в континентальной части и вовсе до -43 градусов и в основном без осадков. Восток остается под влиянием циклона, чей центр над Аляской. Здесь редкий день обходится без снега, на побережье ветер усиливается почти до штормового, метут метели.

Вот и во вторник местами пройдет снег, на восточном побережье ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с, метель. И такая погода продержится до четверга. / meteonovosti.ru /
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