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В Петропавловске-Камчатском рекордное количество осадков



ИА "Метеоновости" / 10:55 Понедельник, 19 ноября



Накануне обширный циклон, с центром над акваторией Охотского моря, и его атмосферные фронты, прошлись осадками в виде снега и мокрого снега, до 31 мм по южной половине Камчатского края. Но рекордное количество осадков досталось краевому центру: в Петропавловске-Камчатском выпало 39 мм, тем самым был побит рекорд столетней давности, который составлял 19.1 мм и продержался с 1914 года.



Циклоны, зачастившие на Камчатку, уже переполнили копилку осадков: выпало 140 мм при норме в 130.



Во вторник юг Камчатского края попытается оградить от осадков тихоокеанский антициклон и ему это удастся: осадки небольшие и местами, а в краевом центре и вовсе без них. Но очередной циклон, поднимающийся с юго-запада, в четверг обрушится на южную половину Камчатки снегопадами разной интенсивности и продолжительности, в Усть-Камчатском районе будет лепить мокрый снег, в восточных районах и на юго-западе усиление ветра до штормового, 20-25 м/с. А это значит, что копилка осадков пополнится. / meteonovosti.ru /



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