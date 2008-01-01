Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
19 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:52 Понедельник, 19 ноября

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 8 по 18 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 8 и 10 ноября были зарегистрированы возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 19-27 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения возможны 19-20 ноября. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+1
Пн.
19 ноя.
+2
Вт.
20 ноя.
-1
Ср.
21 ноя.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Алис-Спрингс		 -43
Хабардино

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Бахавалнагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100