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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:52 Понедельник, 19 ноября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 8 по 18 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 8 и 10 ноября были зарегистрированы возмущенные периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 19-27 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения возможны 19-20 ноября. / meteonovosti.ru /
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