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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:51 Понедельник, 19 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -2..+3 градуса. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм рт. ст..

В Москве и области атмосферное давление вновь растет, сохраняясь выше нормы. Колебания давления оказывают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут стать причиной нарушения биологических ритмов. Болезненные реакции можно охарактеризовать как "вегетативные" с повышением артериального давления, тахикардией, появлением неприятных ощущений в области сердца, головными болями и головокружением, тревожными и депрессивными симптомами. Дискомфортные проявления, слабость, снижение работоспособности в такую погоду могут наблюдаться у практически здоровых и не метеозависимых людей. Специалисты рекомендуют контролировать артериальное давление, своевременно принимать назначенные врачом лекарства, поддерживать сердечно-сосудистую систему общеукрепляющими, вегетокорригирующими и тонизирующими средствами, стараться соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
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