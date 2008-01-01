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В Крыму сильные осадки и штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 13:41 Воскресенье, 18 ноября



Циклон, расположившийся над восточной акваторией Черного моря, в понедельник дотянется до Крыма. Уже предстоящей ночью местами пройдут дожди, днем они перейдут в разряд сильных, а местами и очень сильных дождей, отдельные пункты окутает туман, утром и днем ветер окрепнет в порывах 10-15 м/с, а местами он достигнет штормовой силы, 20-25 м/с.



Во вторник, с отходом циклона, дожди ослабеют, ветер стихнет. Но уже во второй половине недели погода испортится: зачастят дожди с мокрым снегом, которые будут сопровождаться порывистым, 10-15 м/с, ветром, и температура понизится, ночью до слабо отрицательных значений, днем не выше +6 градусов. / meteonovosti.ru /



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