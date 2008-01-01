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Рекорды тепла севера и северо-запада Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 18 ноября



Очередной циклон, перемещающийся по акватории Баренцева моря, охватил своим теплым сектором Европейский север и северо-запад. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 8-10 градусов. И в очередной раз были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой.



Среди рекордсменов Кольский полуостров: в Мурманске воздух прогрелся до +6.4, что выше предыдущего рекорда 17 ноября на 2.3 градуса, наблюдавшегося в 1939 году. Уже в который раз бьет рекорды по теплу Кандалакша (юг Мурманской области), здесь +6.9, против 1939 года со значением +5.9 градусов. В Архангельске столбик термометра остановился у отметки +6.2, что выше предыдущего на 1.7 градуса зафиксированного в 1943 году. В Онеге (Архангельская область) новый рекорд температуры для 17 ноября +7.2, предыдущий +4.8 за 1939 год. В Койнасе (Архангельская область) было +4.4, что выше предыдущего всего-навсего на 0.3 градуса, наблюдавшегося в 1991 году. Не отстает и Ленинградская область, в Выборге новый рекорд максимальной температуры для 17 ноября +8.1.



Рекордно высокие значения температуры зафиксированы и в Карелии. В Калевале +7.3, в Кемь-Порту и Петрозаводске +8.1. / meteonovosti.ru /



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