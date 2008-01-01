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Новости погоды

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Циклон атакует Западную Сибирь

ИА "Метеоновости" / 13:13 Воскресенье, 18 ноября

  Небольшой, но активный циклон с Верхней Волги через Средний Урал переместится на юг Тюменской области. В начале новой недели он принесет осадки разной интенсивности и продолжительности в виде снега, мокрого снега и дождя в Омскую область и на юг Тюменской области, в отдельных районах ветер может усиливаться в порывах до 17 м/с, возможны гололедные явления. По мере продвижения циклона, зона осадков накроет и Ханты-Мансийский округ. В течение суток небольшие местами умеренные снегопады, местами они будут сильные, местами сформируются туманы, ветер окрепнет в порывах до 15 м/с.

А вот на Ямале синоптическая ситуация складывается иная. Циклон, ныряющий с северо-востока Гренландии на акваторию Карского моря, затянет в свою циркуляцию студеный воздух Арктики, который доберется до Ямала. Его вторжение местами будет сопровождаться небольшим снегом и слабой метелью при ветре в порывах до 15 м/с. Ночью морозы окрепнут до -25..-30, да и днем в отдельных районах -20..-25 градусов. / meteonovosti.ru /
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